"أسوان لأفلام المرأة" يفتح باب التسجيل للنقاد والباحثين

يعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الدورة الثانية التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2018 عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ندوات المهرجان المختلفة، بين الباحثين والنقاد المهتمين بحضور فعالياته، وذلك بإرسال أوراقهم البحثية، ومشاركاتهم في موضوعات الندوات، والملتقيات التي يقيمها المهرجان في تلك الدورة، والتي تتضمن الموضوعات التالية.

أولهم مستقبل المرأة في السينما العربية، ثانيهم المرأة في سينما يوسف شاهين، ثالثهم منهج سمير فريد النقدي.

وستختار إدارة المهرجان المشاركات المناسبة لإدراجها ضمن خطة الندوات، وتدعو أصحابها للمشاركة في فعاليات المهرجان، ويستمر قبول المشاركات من اليوم وحتى الأسبوع الأول من فبراير، على أن لا تقل المقالات، أو الأوراق البحثية المقدمة عن ثلاثة الآف كلمة، وترسل المشاركات على البريد الإليكتروني officer@aiwff.org، على أن يكتب في عنوان المرسل (ندوات 2018).