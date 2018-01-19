عميد الإعلام الأسبق: السيسي يوجه الوزراء بالتحدث ببساطة مع المصريين

قال الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إنه بعيدا عن حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن خروج الرئيس عن النص من آن لآخر خلال حديثه في مبادرة "اسأل الرئيس" له دلالة كبيرة إعلاميا.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن الرئيس السيسي، كان حريصا خلال مخاطبة الشعب أن يكون بسيطا لكافة شرائح الشعب المصري، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون الألفاظ الرسمية غير واضحة أو مفهومة لبعض الشرائح من المصريين.

وأشار "عبدالعزيز"، إلى أن الرئيس اعتاد أن يوجه الوزراء بالتحدث إلى الشعب المصري بلهجة بسيطة وواضحة، متابعا "كان دايما يقولهم من فضلكم أنتم مش بتتكلموا مع أساتذة جامعة أنتم بتخاطبوا جموع الشعب المصري فياريت تتكلموا ببساطة معاهم".