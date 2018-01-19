تسجيل الدخول

الوطن

عميد الإعلام الأسبق: السيسي يوجه الوزراء بالتحدث ببساطة مع المصريين

أمس PM 11:42
كتب: خالد الأسمر
عميد الإعلام الأسبق: السيسي يوجه الوزراء بالتحدث ببساطة مع المصريين

سامي عبد العزيز

قال الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إنه بعيدا عن حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن خروج الرئيس عن النص من آن لآخر خلال حديثه في مبادرة "اسأل الرئيس" له دلالة كبيرة إعلاميا.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن الرئيس السيسي، كان حريصا خلال مخاطبة الشعب أن يكون بسيطا لكافة شرائح الشعب المصري، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون الألفاظ الرسمية غير واضحة أو مفهومة لبعض الشرائح من المصريين.

وأشار "عبدالعزيز"، إلى أن الرئيس اعتاد أن يوجه الوزراء بالتحدث إلى الشعب المصري بلهجة بسيطة وواضحة، متابعا "كان دايما يقولهم من فضلكم أنتم مش بتتكلموا مع أساتذة جامعة أنتم بتخاطبوا جموع الشعب المصري فياريت تتكلموا ببساطة معاهم".

أخبار متعلقة

سامي عبد العزيز: 20% فقط من المسؤولين في مصر مؤهلون للتعامل مع الإعلام

سامي عبد العزيز: 20% فقط من المسؤولين في مصر مؤهلون للتعامل مع الإعلام

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن 20% من المسئولين المصريين فقط مؤهلين لإعلان التصريحات الإعلامية والتعامل مع الإع
سامي عبد العزيز: المذيع يأخذ دقيقتين لنفسه من كل 3 دقائق من وقت الضيف

سامي عبد العزيز: المذيع يأخذ دقيقتين لنفسه من كل 3 دقائق من وقت الضيف

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه توجد مشكلة لدى المصريين وهي أنهم لا ينصتون ولا يستمعون إلى بعضهم البعض، ولا يتقب
سامي عبد العزيز: 27% من الشعب غير راضيين عن أداء الإعلام على الإطلاق

سامي عبد العزيز: 27% من الشعب غير راضيين عن أداء الإعلام على الإطلاق

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، الخبير الإعلامي وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن دراسة تم إجراءها على مختلف فئات الشعب المصري شملت 1200 شخص توصلت إلى أن 27% غير را
سامي عبد العزيز ضيف معتز الدمرداش اليوم على قناة النهار

سامي عبد العزيز ضيف معتز الدمرداش اليوم على قناة النهار

يحل الدكتور سامي عبد العزيز الخبير الإعلامي المعروف في حوار مفترق الطرق مع الاعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "آخر النهار" غداً الاربعاء .

التعليقات

السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية

الأكثر قراءة

عاجل