وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

وضع محمد بدر محافظ الأقصر، والسفير جمعة الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربي حجر الأساس للمرحلة المرحلة الثالثة من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال الأقصر.

وحضر احتفالية وضع حجر الأساس ولفيف من الفنانين والرياضيين وقيادات مستشفي شفاء الأورمان من بينهم المطربة أحلام، والفنانة إيمي سمير غانم، وبشرى، وهاني رمزي، ونهال عنبر، ومنال سلامة والكابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري، وميرفت التلاوي الوزيرة السابقة إضافة لمسؤولي ومنسقي ماراثون زايد الخيري الذي اختتمت فعالياته اليوم بالأقصر بمشاركة نحو 7 آلاف متسابق ومتطوع.

وتفقد الضيوف أقسام المستشفى المختلفة من بينها قسم علاج اليوم الواحد، والعلاج الكيماوي، والعلاج الإشعاعي، وصيدلية المستشفى، وغرف المرضى المقيمين واستمعوا لشرح مفصل من الأطباء عن مراحل العلاج والأجهزة المتطورة التي تستخدم في عملية العلاج.

واستمع الضيوف لشرح مفصل حول مخططات المستشفى للمرحلة الثالثة من ناحية الإنشاءات والأجهزة الطبية ووحدات أبحاث أمراض السرطان من أجل تحقيق هدف المستشفى بأن تصبح مستشفى متكاملة لعلاج وأبحاث أمراض السرطان بالمجان في الشرق الأوسط.

وستتعدى تكلفة إنشاء المستشفي بعد إتمام الإنشاءات بالمرحلة الثالثة مليار و200 مليون جنيه حيث تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء وتجهيز مبنى طوارئ متكامل يحتوي على قسم أشعة يشمل رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية "سونار".

ويأتي ذلك فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ ورسم العضلات لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، إضافة لإنشاء وتجهيز أول معمل أبحاث متكامل في أمراض السرطان في الصعيد وأكاديمية تمريض متقدمة.