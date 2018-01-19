وكيل "النواب": ما أنجزه السيسي في 4 سنوات يفوق الممكن خلال 40 عاما

قال النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب وعضو نقابة الأشراف، إن كثيرا من المكالمات الهاتفية التي جاءته عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية قادمة أكدت على مساندته للمرحلة المقبلة، وأنه سيكون هناك خروج جماهيري كبير لإرسال رسالة للعالم أن مصر بخير.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن مصر عبرت إلى بر الأمان في عهد الرئيس السيسي رغم الصعوبات والتحديات التي مرت بها مصر الفترة السابقة.

وأشار الشريف، إلى أن ما تم إنجازه في 4 سنوات يفوق ما كان ممكن إنجازه في 40 عاما وهذا بشهادة مجموعة من البرلمانيين بالخارج، لافتا إلى أن أحدهم حدثه عن التقدم الذي تشهده مصر في فترة وجيزة رغم الصعوبات التي مرت بها.