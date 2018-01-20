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الوطن

مصادر بـ"مصر العروبة": "عنان" سيعلن اليوم موقفه من انتخابات الرئاسة

اليوم AM 12:01
كتب: محمد حامد
مصادر بـ"مصر العروبة": "عنان" سيعلن اليوم موقفه من انتخابات الرئاسة

سامي عنان

كشفت مصادر مطلعة من الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي، أن الفريق سامي عنان، مؤسس الحزب ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سجَّل مقطعا مصورا يعلن من خلاله موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة وسيرسله اليوم لإحدى وكالات الأنباء التي تتولى بدورها توزيعه على جميع وسائل الإعلام المختلفة أو إرساله لمجموعة قنوات فضائية لبثه.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء المقبل سيدعى له كافة وسائل الإعلام العربية والدولية في فندق سمراميس لإعلان كافة التفاصيل بما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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