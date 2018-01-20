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الوطن

نقيب الممثلين: الشعب المصري يشعر أنه بحاجه إلى الرئيس "السيسي"

اليوم AM 12:33
كتب: خالد الأسمر
نقيب الممثلين: الشعب المصري يشعر أنه بحاجه إلى الرئيس "السيسي"

أشرف زكي

قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الشعب المصري يشعر أنه بحاجه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه لابد وأن يستكمل معهم مهامه في المرحلة المقبلة.

وأضاف زكي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن طبقة الفلاحين والعمال والموظفين البسطاء كلهم يدركون أن الرئيس "السيسي" حمى مصر ووفر لها الأمن والأمان والإستقرار وهو ما كان يحتاج إليه الشعب المصري.

وأشار زكي، إلى أن الشعب المصري يدرك تماما من هو صاحب التنمية والأمن والأمان في مصر رغما عن أنف الحاقدين والكارهين لمصر.

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