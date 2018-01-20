محمد فؤاد للمشككين في إنجازات السيسي: "ربنا يهديهم"

قال الفنان محمد فؤاد، إن هناك عدد من المغرضين والمشككين في ما أنجزه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنهم يعملون دائما على تشويه صورة الرئيس متابعا "ربنا يهديهم ويدلهم على قد نيتهم".

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقده السيسي لمدة 3 أيام كان مشرفًا، مشيرا إلى أنه "فتح قلبه" لكل المصريين.

وأشار، إلى أن السيسي في كل لقاءته الجماهيرية يتعامل بشكل بسيط وأسري الأمر الذي جعل المصرين يلتفون حوله ويحبونه، لافتا إلى أن مصر كانت تحتاج بالفعل إلى مثل هذه الشخصية.