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الوطن

مستشار إماراتي سابق: السيسي لفترة ولاية ثانية لاستكمال وعوده

منذ 36 دقيقة
كتب: وكالات
مستشار إماراتي سابق: السيسي لفترة ولاية ثانية لاستكمال وعوده

الرئيس المصري-عبدالفتاح السيسي-صورة أرشيفية

اعتبر عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي للشؤون السياسية سابقا، أن فرصة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية لا جدل فيها.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال: "مصر في مزاج انتخابي والنتيجة معروفة سلفا بنسبة 99% لصالح الرئيس السيسي الذي يحتاج لـ4 سنوات مقبلة، لاستكمال وعوده، كما أن سجله مقنع بـ4.3% نموا اقتصاديا، و43 مليار دولار احتياطي من النقد الأجنبي، واستقرار الجنيه والشروع في مشروعات تنموية بـ120 مليار دولار، والقضاء على خطر الإخوان"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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