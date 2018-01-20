القبض على عاطل بتهمة سرقة سيارة جمعية خيرية.. كشفته كاميرات المراقبة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على مسجل خطر، بتهمة سرقة سيارة جمعية خيرية بمدينة نصر، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس من "محمد. ع. ال"، أمين صندوق بجمعية خالد بن الوليد الخيرية بشارع متحف المطرية، باكتشافه سرقة السيارة الخاصة بالجمعية رقم أ ي ل 639 "إسعاف" ماركة تويوتا "ميكروباص"، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1565 لسنة 2018 جنح القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها المدعو "سيد. ع. ال. م"، والسابق اتهامه في 7 قضايا أخرهم 5267 لسنة 2001 الأزبكية "سرقة وسائل نقل".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولي عليها لدى عميله "سيء النية" المدعو فريد شوقي حسانين عبدالعال باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.