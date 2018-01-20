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الوطن

"الوطنية للانتخابات": 3 مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين

منذ 39 دقيقة
كتب: أحمد أبو ضيف
"الوطنية للانتخابات": 3 مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين

موتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن المجالس الطبية المتخصصة حددت مستشفيات معهد ناصر والشيخ زايد بـ6 أكتوبر والمركز الطبي العالمي بطريق الإسماعلية الصحراوي؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين ذهنيا وبدنيا.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أن الهيئة ألزمت المرشحين، وفقا للقانون، بتقديم تقرير طبي عن حالته البدنية والذهنية، موضحا أن المجالس الطبية حددت استمرار الكشف على المرشحين حتى يوم 26 يناير؛ ليتمكن المرشح من التظلم على النتائج للكشف في أسرع وقت.

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