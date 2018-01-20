إحالة 4 متهمين بسرقة وديع فلسطين إلى الجنايات

أحال المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، 4 متهمين للاتهامهم بسرقة الكاتب الكبير وديع فلسطين إلى محكمة الجنايات.

وكان قاضي المعارضات في محكمة مصر الجديدة، جدد حبس 4 متهمين بينهم سيدة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الصحفي وديع فلسطين داخل شقته في مصر الجديدة.

ووصل قسم شرطة مصر الجديدة بلاغ يوم 15 من الشهر الجاري بالعثور على الكاتب الصحفي وديع فلسطين حبشي 94 سنة، صحفي حر مقيد القدمين، وتم نقله لمستشفى هليوبوليس وتعذر سؤاله لإصابته بصدمة عصبية.

وأمر مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال بكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها ووضع خطة بحث تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد منصور، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة بمعرفة وحدة المساعدات الفنية، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "هاني م. ب. ع"، 37 سنة، بائع فاكهة، ومقيم بشارع الجامع الكبير بالقليوبية، و"عيد ع.ب. ع"، 26 سنة، بائع فاكهة، ومقيم بذات العنوان، و"منى ر. ث. أ" وشهرتها "نادية" ومقيمة بذات العنوان "شقيقة زوجة الأول" هاربة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين الأول والثاني، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الهاربة، وقرر المتهمان بأنهما نظرًا لعملهما لدى بائع فاكهة بالقرب من مسكن المجني عليه وعلمهما بثرائه، خططا لسرقته، واستولوا على 10.500 جنيه و4 ساعات يد و4 تحف معدنية.