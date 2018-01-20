"الوزراء": لا زيادة في سعر الأرز التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن وجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، عقب تحرك أسعار الطن بنسبة زيادة تصل 200 جنيه.

وقال المركز، في بيان اليوم، إنه بعد تداول العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، عقب تحرك أسعار الطن بنسبة زيادة تصل 200 جنيه وفقًا لما ردده بعض التجار، تواصل المركز مع وزارة التموين، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الأرز التمويني مستقرة ويتم طرح الكيلو البلدي بسعر 6.5 جنيه، في حين يتم توريد ما يقرب من 50 ألف طن أرز شهريا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر 6100 جنيه للطن، من مضارب شركات القطاعين العام والخاص، موضحة أن الأرصدة الإستراتيجية من الأرز آمنة وتكفي مقررات البطاقات خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الوزارة إلى أنها حريصة على متابعة موقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت ‏والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب، ‏مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أما في حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).