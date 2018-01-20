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الوطن

"الوطنية للانتخابات": لجنة لحصر أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
"الوطنية للانتخابات": لجنة لحصر أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات

أعضاء الوطنية للأنتخابات

أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تشكيل لجنة قضائية تضم أعضاء من جميع الجهات القضائية، لحصر أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجنة قامت بإعداد قاعدة بيانات القضاة تضم أسمائهم ومحال إقامتهم تمهيدا لتوزيعهم على اللجان العامة والفرعية.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة على أن تسير عملية الانتخابات الرئاسية في يسر وسهولة بالنسبة للناخبين وكذلك القضاة المشرفين على الانتخابات.

من ناحية أخرى، قال المستشار محمود الشريف، أنه سيتم تكوين قاعدة بيانات، بعد مراجعة تأييدات المشرحين من خلال أجهزة المسح الضوئي.

جاء ذلك خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي استعرضت فيه اللجنة إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، أن من أهم شروط الترشح الحصول على تزكية 20 عضوًا بالبرلمان أو 25 ألف مواطن، كما لا يجوز للمرشح أن يحمل جنسية أخرى غير المصرية.

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