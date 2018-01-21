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الوطن

خبير أمني: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة في سيناء

منذ 25 دقيقة
كتب: دعاء نادي
خبير أمني: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة في سيناء

أرشيفية

قال اللواء إيهاب الشحات عبد الفتاح، الخبير الأمني، إن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة في سيناء، ويعلن إفلاسه في مصر، بما يحدث من بعض العمليات الإرهابية، بسبب جهود الأجهزة الأمنية متمثلة في الشرطة المصرية والقوات المسلحة.

وأضاف "الشحات"، خلال حواره في برنامج "الشارع المصري"، مع الشيخ مظهر شاهين، على قناة "الصحة والجمال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باستخدام القوة الغاشمة في التعامل مع الإرهاب، مشددًا على أن الإرهاب ليس في مصر فقط، وإنما إرهاب دولي.

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب ليست بالسلاح فقط، وإنما بتجفيف منابع تمويله، وتجديد الخطاب الديني، الذي طالب به الرئيس مرارً وتكرارًا، كما أن مواجهة الإرهاب لابد أن تكون بالفكر قبل السلاح، مستبعدًا أن يتم القضاء على الإرهاب تمامًا خلال الـ 3 شهور.

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