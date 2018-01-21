سامي عبد العزيز: عنان عرض عليّ مبلغا ماليا "فظيع" لإدارة حملته ورفضت

قال الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، إنَّه قبل صدور قرار "التعويم" كانت مصر على وشك الإفلاس، والرئيس عبد الفتاح السيسي صرَّح بهذا بوضوح ولم يُلمِّح، مفسرًا تصريح "شبه الدولة" بأنَّه مجرد علم وأرض وإنتاجها النهائي ليس إنتاج دولة.

وأضاف "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، أنه في الانتخابات السابقة تم استدعائه من طرف الفريق سامي عنان لإدارة الحملة الإعلامية، مستطردًا: "لما دخلت عليه شعرت إني روحت مكان غلط، ورغم المبلغ المالي الفظيع خرجت من عنده وسافرت خارج مصر لأبعد عن الإلحاح".

وتابع: "قبل ما أروح اكتشفت لا أرضية ولا جماهيرية ولا قبول شعبي ولا فكر، أنا لا أهاجم أحدًا اليوم، شعرت أن من يقرأون البيانات كما لو كانوا يلقونها وحافظينها ولا يعرفون بعض معانيها".