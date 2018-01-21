"النواب": أنجزنا 109 اتفاقيات خلال عامين.. وقدمنا 1106 طلبات إحاطة

قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن المقارنة بين المجالس النيابية السابقة والحالي تأتي في صالح الأخير، مضيفا: "نترك الحكم لحضراتكم في إنجاز القوانين".

وتابع حسب الله، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أن عدد الاتفاقيات التي أنجزها مجلس النواب بلغت 109 اتفاقيات، موضحا أن البعض تحدث عن عدم استخدام مجلس النواب أدواته الرقابية بشكل كامل، بدليل عدم وجود استجوابات للوزراء حتى الآن، "وتعدموا الإشارة إلى أن مجلس النواب نوقش داخله 908 بيانات عاجلة عن العديد من المشاكل التي يمر بها المواطن المصري".

وأضاف أن نواب البرلمان الحالي أعدوا 1530 سؤالا للحكومة خلال عامين و11 يوما، مدة مجلس النواب الحالي، "وهناك أسئلة أجيب عليها في الجلسات العامة والبعض رد عليها كتابة"، لافتة إلى أن نواب المجلس قدموا 1106 طلبات إحاطة، كثير امنها تحال للجنة المختصة ويرد الوزير داخلها.