وزير الصناعة: افتتاح 2973 مصنعا في الصعيد باستثمارات 75 مليار جنيه

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، افتتاح 2973 مصنعًا في الصعيد باستثمارات تبلغ 75 مليار جنيه، موضحًا أنها تتركز في شمال ومنتصف الصعيد.

وأضاف قابيل، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس لعدد من مشروعات التنمية في بني سويف، أنه تم افتتاح 256 مصنعًا جديدًا باستثمارات 4 مليارات جنيه في آخر عامين.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف، ليفتتح عددا من المشروعات الجديدة، منها المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه، كما يزور مصنع سامسونج، والذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في مايو 2016.