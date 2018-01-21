زيادة المبيعات ترتفع بأرباح "أموك" 37% في النصف الأول

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاعا في أرباحها بنسبة 36.6% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحاً خلال الفترة بقيمة 745.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 545.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016، وذلك بعد احتساب الضريبة.

وكشفت المؤشرات المالية للشركة نمواً في المبيعات خلال الفترة، حيث بلغت 6.25 مليار جنيه، مقارنة بـ3.23 مليار جنيه مبيعات حققتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2016.

ولفتت الشركة في بيانها، اليوم، إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد مراجعة المعدلات السعرية الخاصة بعقد شراء وبيع المنتجات البترولية بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول.