تسجيل الدخول

الوطن

زيادة المبيعات ترتفع بأرباح "أموك" 37% في النصف الأول

اليوم PM 01:02
كتب: عبد العزيز المصري
زيادة المبيعات ترتفع بأرباح "أموك" 37% في النصف الأول

البورصة المصرية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاعا في أرباحها بنسبة 36.6% على أساس سنوي. 

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحاً خلال الفترة بقيمة 745.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 545.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016، وذلك بعد احتساب الضريبة. 

وكشفت المؤشرات المالية للشركة نمواً في المبيعات خلال الفترة، حيث بلغت 6.25 مليار جنيه، مقارنة بـ3.23 مليار جنيه مبيعات حققتها الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2016. 

ولفتت الشركة في بيانها، اليوم، إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد مراجعة المعدلات السعرية الخاصة بعقد شراء وبيع المنتجات البترولية بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول. 

أخبار متعلقة

"فاروس" تتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي 4.7%خلال العام المالي الجاري

"فاروس" تتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي 4.7%خلال العام المالي الجاري

أظهرت مذكرة بحثية صادرة عن فاروس المالية اتجاه الأقتصاد المصري لتحقيق نموا بنسبة 4.7% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 5.7%.
"التخطيط": مصر رفعت النمو المستهدف خلال العام المالي إلى 5.5%

"التخطيط": مصر رفعت النمو المستهدف خلال العام المالي إلى 5.5%

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى بين 5.3 و5.5% من 4.8%.
"التخطيط": 2018 تشهد خطة العام المالي الأول ضمن "التنمية المستدامة متوسطة المدى"

"التخطيط": 2018 تشهد خطة العام المالي الأول ضمن "التنمية المستدامة متوسطة المدى"

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، السعيد أن خطة العام 2018/2019، تعد هي خطة العام المالي الأول ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي (
"برايم للأبحاث" تتوقع تراجع التضخم بنهاية العام المالي "2017 - 2018"

"برايم للأبحاث" تتوقع تراجع التضخم بنهاية العام المالي "2017 - 2018"

توقعت شركة برايم للأبحاث، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر للعام المالي 2017 - 2018 إلى 23.1%.

التعليقات

السيسي يفتتح مشروعات تنموية في بني سويف

الأكثر قراءة

عاجل