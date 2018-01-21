قابيل: الاستثمار الصناعي وفّر 1471 فرصة استثمارية في الصعيد

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إنّ الوزارة طرحت نحو 700 ألف متر للصناعات المتوسطة، ودشّنت 110 مشروعات جديدة في بني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة.

وأضاف قابيل، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات تنموية في بني سويف، أن خريطة الاستثمار الصناعي وفرت نحو 1471 فرصة استثمارية كبيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف، ويفتتح مشروعات جديدة، بينها المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه، كما يزور مصنع سامسونج، والذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في مايو 2016.