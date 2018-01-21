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الوطن

نقيب الفلاحين يشكر السيسي لحل أزمة قصب السكر: ننتظرك رئيسا لفترة أخرى

أمس PM 11:59
كتب: محمود البدوي
نقيب الفلاحين يشكر السيسي لحل أزمة قصب السكر: ننتظرك رئيسا لفترة أخرى

السيسي

أعرب حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن سعادته البالغة بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أزمة محصول القصب وأعطى تسعيرة أن تحصل الحكومة على المنتج من الفلاح بـ 720 جنيه للطن، مضيفًا: "هدية الرئيس مقبولة، وحل الأزمة ودائما ما يتدخل في الوقت المناسب".

ووجه "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، الشكر والتقدير للإعلامية إيمان الحصري، حيث إنها أول من قامت بفتح ملف قصب السكر في الإعلام، موضحًا أن قصب السكر محصول صعيدي صرف، ولا أحد يقوم بزراعته سوى أهالي الصعيد.

وأشار إلى أن الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستحقق ربح للفلاح بقيمة 10 آلاف جنيه، في الفدان الواحد، مطمئنا المواطنين: "عاوز أقولكم إن المفروض سعر السكر دلوقتي، يبقى بـ 6 جنيه، بس الناس بتبيعه بـ 9 جنيه، وزيادة سعر محصول القصب لن يزيد من أسعار السكر".

ووجه في نهاية المداخلة حديثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "ألف ألف شكر يا ريس، وننتظرك في الفترة الرئاسية المقبلة".

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