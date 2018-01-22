وفاة "الأسمر" كبير مشجعي بنها.. رفض ترك الفريق في لقاء الوداع

أعلنت رابطة مشجعي نادي بنها الرياضي وفاة خالد الأسمر أحد كبار مشجعي نادى بنها عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع مرير مع المرض ويعد الفقيد من المشجعين الكبار الحريصين، على مؤازرة فريق الكرة الأول من خلال التشجيع بحرارة والحضور لجميع مباريات الفريق البنهاوي، وعشقه لمؤازرة نادي بنها في كل المباريات الودية أو الرسمية.

ونعى جروب "رابطة جماهير مشجعي فرق نادي بنها"، "الأسمر" إثر تعرضه لوعكة صحية، بعدما نُقل للعناية المركزة بأحد مستشفيات بنها بعد تعرضه لأزمة مفاجئة.

كان آخر ظهور لـ"الأسمر"، حضوره مباراة بنها وقويسنا، والتي أقيمت منذ يومين ضمن دوري الدرجة الثالثة وحرص الفقيد على حضورها، رغم تأخر حالته الصحية وسط اندهاش الجميع، من إخلاص هذا الرجل لكيان نادي بنها الرياضي.

ورغم مرضة الشديد تغلب عشقه وحبه لنادي بنها على آلام المرض ومعاناة الرعاية والحصول على العلاج الكافي، وخرج كبير مشجعي نادى بنها "الأسمر" من المستشفى بناءا على رغبته متجها إلى "ستاد بنها الرياضي"، ليتابع مبارة بنها وقويسنا من المدرجات لتشجيع ومؤازرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنها، ويعود بعدها إلى المستشفى مرة أخرى، المباراة التي لعبت ضمن دوري القسم الثالث من عمر المجموعة السابعة، والتي أقيمت على أرضية ملعب أستاد بنها الرئيسي بالموسم الحالي.

ترك "الأسمر" مستشفى بنها التي كان يعالج فيها، حاملا في يده "كيس القسطرة"، لتشجيع نادي بنها خلال المباراة التي انتصر فيها أبناء بنها بهدفين نظيفين.

وكان آخر مشهد للأسمر مع نادي بنها عندما قرر حضور مباراة بنها أمام طوخ في الموسم الحالي، بدوري القسم الثالث، والتي أقيمت علي ملعب أستاد بنها الفرعي وانتهت بالتعادل 1-1 "رغم مرضه الشديد" حاملا في يديه علبة عصير وكانت أصعب المراحل، لأنها الحضور الأخير قبل أن يتوفى مساء اليوم الأحد ومن المقرر تشييع الجثمان مع صلاة ظهر الاثنين.