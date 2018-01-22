بالصور| إحالة 58 فردا من العاملين بمستشفى كفرالزيات في الغربية للتحقيق

قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إحالة 58 طبيبا وممرضة وإداريا من قوة العاملين بالمستشفى إلى التحقيق، بالشؤون القانونية بمديرية الصحة بسبب التغيب عن العمل وعدم الانضباط الوظيفي.

جاء هذا القرار على خلفية مرور مفاجئ لرئيس مدينة كفرالزيات، داخل مستشفى كفرالزيات العام مساءً، لتفقد وحدة الغسيل الكلوي للتأكد من انتظام العمل ووضع المرضى بجلسات الغسيل، وتوافر مستلزمات التشغيل والتحضير للجلسات.

ورصد "شعلان" غياب وعدم تواجد 58 فردا من قوة العاملين بالمستشفى، عبارة عن 30 طبيبا و15 ممرضة و13 إداريا وفنيا، فأصدر قراره المتقدم.