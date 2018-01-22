رئيس "السكك الحديدية": نتكبد 5 مليارات جنيه خسائر سنويا

قال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن زيادة أسعار تذاكر القطارات ما زالت تحت الدراسة، موضحًا أن هناك خسائر مالية ضخمة تتكبدها الهيئة سنويًا، حيث إن إيراد السنوي للهيئة 3 ونصف مليار جنية، وتتكبد خسارة قدرها 5 مليارات جنيه.

وأضاف "سالم"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أنه جار دراسة رفع أسعار التذاكر من أجل تطوير السكك الحديدية، موضحًا أن جميع العاملين بالهيئة يواصلون العمل بالليل والنهار من أجل تيسير الرحلات.

وأشار إلى أن السكك الحديدية تنقل 350 مليون راكب سنوي، وهناك مشروعات كبيرة تنفذها الهيئة في القطاع في الوقت الحالي.