هلال: "ثورة يناير قامت بسبب أحداث متناقضة.. وانقسمت على ثلاث مراحل"

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن ثورة يناير قامت بناء على مجموعة متداخلة من الأحداث المتناقضة التي شارك فيها أطراف مختلفة.

وأضاف "هلال"، خلال استضافته على برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أن الشباب المشاركون بالثورة شعروا بغياب دورهم السياسي تمامًا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن الثورة قامت على ثلاث مراحل، الأولى انتهت يوم 28 يناير، فيما بدأت المرحلة الثانية بعد 28 يناير، لتبدأ المرحلة الثالثة بعدما إنحاز الجيش لمطالب الثورة.