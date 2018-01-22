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الوطن

3 ورديات بـ"زراعة المنوفية" لتأمين المديرية خلال ذكرى ثورة يناير

منذ 21 دقيقة
كتب: محمود الحصري
3 ورديات بـ"زراعة المنوفية" لتأمين المديرية خلال ذكرى ثورة يناير

الدكتور حمدى السيد أحمد جامع

قال الدكتور حمدي جامع مدير مديرية الزراعة في المنوفية، إنَّه تقرَّر تشكيل غرفة عمليات في ديوان المديرية حتى نهاية يناير على مدار الساعة بما في ذلك المبيت ليلًا لتلقي أي تعليمات أو الإبلاغ عن أي طارئ عن طريق التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنوفية.

وأضاف «جامع» أنَّه تقرَّر تمَّ التأكيد والتشديد على أفراد الأمن والحراسة بضرورة الانتباه واليقظة التامة لتأمين جميع المداخل والمبانى والسيارات بالمديرية خاصة في الفترة المسائية وحتى الصباح خلال ثلاثة فترات.

يأتي هذا في إطار خطة المديرية لتأمين المباني والسيارات استعدادًا للفترة من 21 يناير وحتى نهاية الشهر.

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