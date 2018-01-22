3 ورديات بـ"زراعة المنوفية" لتأمين المديرية خلال ذكرى ثورة يناير

قال الدكتور حمدي جامع مدير مديرية الزراعة في المنوفية، إنَّه تقرَّر تشكيل غرفة عمليات في ديوان المديرية حتى نهاية يناير على مدار الساعة بما في ذلك المبيت ليلًا لتلقي أي تعليمات أو الإبلاغ عن أي طارئ عن طريق التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنوفية.

وأضاف «جامع» أنَّه تقرَّر تمَّ التأكيد والتشديد على أفراد الأمن والحراسة بضرورة الانتباه واليقظة التامة لتأمين جميع المداخل والمبانى والسيارات بالمديرية خاصة في الفترة المسائية وحتى الصباح خلال ثلاثة فترات.

يأتي هذا في إطار خطة المديرية لتأمين المباني والسيارات استعدادًا للفترة من 21 يناير وحتى نهاية الشهر.