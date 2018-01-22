"الرفاعي": نتلقى الشكاوى على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528

ناقش الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، دورة العمل وشرح سبل التواصل مع المواطن من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg وتطبيق إيجابي أو مكاتب خدمة المواطنين وأهمية دمج كافة الكيانات المنوط بها استقبال شكاوى المواطنين من كافة الجهات الحكومية على مستوى الدولة لتوحيد قاعدة البيانات وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الشكاوى، إضافة إلى العمل على تقديم الدعم الفنى والمادى لكافة الجهات المنوط بها استقبال الشكاوى لإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين والارتقاء بها.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس عاطف عبد الحميد،محافظ القاهرة،لرفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص شكواهم وسرعة الرد عليها وفقا لطبيعة كل شكوى.

شارك فى الاجتماع العميد أحمد فاضل، مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية بالمنظومة، والعميد محسن صلاح الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، ومديري عموم الإدارات المختصة بتلقى شكاوى وخدمة المواطنين بالمحافظة.