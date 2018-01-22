تشييع جثمان والد "أوس أوس" بمسجد السيدة زينب

توفي والد محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، نجم "مسرح مصر"، بعد صراع مع المرض، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على روح الفقيد ظهر اليوم بمسجد السيدة زينب عقب صلاة الظهر، على أن يدفن الفقيد بمقابر الأسرة.

يذكر أن إسلام سالم، مدير إنتاج "مسرح مصر"، أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، خبر الوفاة وكتب: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، انتقل إلى رحمة الله والد محمد أسامة "أوس أوس" نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة".