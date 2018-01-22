"التعليم" تُحسن الخدمات الجماهيرية المقدمة

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لقيام الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحسين الخدمات للمواطنين.

وفي إطار الحرص على تنفيذ ما ورد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الخاص بتحسين وتبسيط الخدمات الجماهيرية وحل تزاحم المواطنين على المصالح الحكومية بتطبيق نظام الشباك الواحد، وتوصيات لجنة متابعة رئاسة مجلس الوزراء؛ بتطوير المكان الخاص باستقبال المواطنين، فقد قامت الوزارة بالانتهاء من أعمال التجديد للبنية الأساسية للإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين مع عمل تعديلات شاملة بقاعة الاستقبال من حيث طريقة استقبال المواطنين، وذلك لحل التزاحم وتحسين وتبسيط تقديم الخدمات الجماهيرية (استقبال الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين).

ومن جهته، أكد وليد ماهر مدير عام المجالس النيابية والمشرف على الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين على إمكانية استقبال الشكاوى الواردة عبر هواتف الإدارة، والخط الساخن، وإدخالها على بوابة الشكاوى الحكومية؛ تمهيدًا لبحثها مع جهة الاختصاص، وذلك بعد تحديد الجهة المختصة عن طريق الباحثين، وإظهار الرد لمجلس الوزراء والشاكى بعد الانتهاء من بحثها، وورود رد نهائي عليها، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "بمجلس الوزراء".

وأشار إلى توفير عدد (2) شاشة عرض بقاعة الاستقبال؛ لعرض القرارات الوزارية، والكتب الدورية لتوجيه وتوعية الجمهور.