وزير الري يناقش سرعة إزالة التعديات على النيل

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل والمهندس هشام صابر رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى والعلاقات العامة والدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي للوزارة لمتابعة آخر المستجدات بأعمال الإزالات التى تتم على نهر النيل.

وناقش "عبد العاطي" خلال الإجتماع دراسة التسريع بإزالة التعديات الموجودة على النهر وفق البرنامج الزمنى المحدد وكذلك التنسيق بين قطاع التطوير وحماية نهر النيل والإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى فى إبراز الأعمال التى يقوم بها قطاع حماية النيل من إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأعمال التطوير والحماية لجوانب نهر النيل.