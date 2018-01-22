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الوطن

الإحصاء: ارتفاع قيمة الحديد المصدر خلال عام 2016 لـ0.80 مليار دولار

منذ 18 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
الإحصاء: ارتفاع قيمة الحديد المصدر خلال عام 2016 لـ0.80 مليار دولار

أحد مصانع الحديد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية خلال عام 2016 وفيما يلي أهم المؤشرات.

وأكد الجهاز بشأن أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها في عام 2016 ، أن أهم هذه السلع تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، حيث بلغت قيمة صادرتها نحو  2.64 مليار دولار عام 2016 مقابل 0.74 مليار دولار عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 256.1 ٪.

وأضاف الجهاز أن من بين السلع التي ارتفعت قيمة تصديرها، منتج الحديد ومصنوعاته، وبلغت قيمة تصديره نحو 0.80 مليار دولار عام 2016 مقابل 0.70 مليار دولار في عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2 .

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