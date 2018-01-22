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الوطن

لأول مرة.. زوج "كونغر أحمر" في حديقة حيوان الجيزة

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
لأول مرة.. زوج "كونغر أحمر" في حديقة حيوان الجيزة

كونغر ..ارشيفية

تستقبل حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الاثنين، لأول مرة في تاريخها منذ انشائها زوجي كونغر احمر قادمين من دولة سولفاكيا، والتي تأتي في إطار خطة الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لتطوير الحديقة وزيادة الاقبال عليها.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ان الكونغر يصل اليوم وتعد هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها الحديقة الكونغر، كما تستقبل ايضا الحديقة قريبا زوج جديد من الحمار الوحشي، مقابل تسليمهم سباع في إطار برتكولول تعاون مع دولة سلوفاكيا.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ان وفد من الحديقة يستقبل الكونغر فى مطار القاهرة عصر اليوم على طائرة الشحن القادمة من دولة سلوفاكيا، لافتا الى ان عرضة للجمهور سيتم عقب تأهيله فى البيئة المحيطة فى الحديقة، ليتأقلم مع موطنه الجديد.

ويعد الكونغر من أشهر وأكبر الحيوانات الجرابية، ويتواجد بكثرة في أستراليا حوالي 90 نوعا من الكناغر، ويعيش في اسراب في المناطق العشبية المكشوفة ويرعى أثناء الليل ويستريح في الظل في النهار، وباستطاعة أن يقفز مسافة خمسة أمتار ويجتاز حاجزاً علوه مترين ونصف والرجلان الخلفيتان والبراثن تستعمل للدفاع، وهو سباح ماهر وحفار سريع وكثيرا ما يحفر في الأرض بحثا عن ماء الشرب.

وأعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان فى يوليو الماضي عن مفاوضات مع الهند لإهداء حديقتي حيوان الجيزة والاسكندرية 3 أفيال ضمن خطة تطوير الحديقتين، وانه يجري الاعداد لتلبية المقترحات الهندية المتعلقة ببعض الملاحظات حول مبيت الفيل بحديقة الاسكندرية، لزيادة مساحتها، وتزويدها بحمام مائي وبحيرة مائية للفيل الهندي.

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