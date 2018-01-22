"التعليم" تطلق المرحلة الثانية من اكتشاف الطلاب العباقرة في الرياضيات

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنسيق مع اللواء الدكتور مدير الكلية الفنية العسكرية على تنفيذ إجراءات التوسع في مبادرة اكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين والموهوبين والعباقرة في الرياضيات، والتي تم الإعلان عنها بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكلية الفنية العسكرية أثناء انعقاد الجلسة الختامية لمؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي الثاني لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس في يوليو2017.

وأكد الوزير، أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوصيات الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين والموهوبين والعباقرة فى الرياضيات واستثمارا لأوجه النجاح التي تم تحقيقها بالمبادرة وإستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة بالشراكة مع الكلية الفنية العسكرية لرعاية الطلاب الموهوبين والنابغين وفقا لمهاراتهم وقدراتهم واستثمار وتنمية ما لديهم من مواهب متعددة وذلك للإسهام بشكل جيد وفعال في إعداد جيل قادر على الابتكار والتطوير والبحث العلمي ليشارك في تطوير المجتمع ودعم ركائز التنمية الشاملة في هذا الوطن، وانطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في اكتشاف الموهوبين والعباقرة في جميع أنحاء الجمهورية ليشمل العلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) لطلاب التعليم الثانوي مع إتاحة الفرصة للطلاب النابغين والمتفوقين بمرحلة التعليم الأساسي للاشتراك في فعاليات المبادرة.

فى سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التنسيق الذي تم بين الأستاذ الدكتور الوزير واللواء الدكتور مدير الكلية الفنية العسكرية على إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة يأتى فى إطار الحرص على الوصول إلى الطلاب الموهوبين النابغين أينما كانوا من أجل خلق مناخ داعم للتميز بين شباب مصر، وتهيئتهم لتمثيل مصر فى كافة المحافل والمسابقات الإقليمية والدولية إنطلاقاً من كونهم قاطرة التقدم والإبداع.

وأشار حجازي، إلى أنه قد تم التنسيق مع فريق العمل بالكلية الفنية العسكرية بشأن إجراءات المبادرة، ويجرى حاليًا إعداد اختبارات التصفية القومية بمعرفة مديري عموم تنمية مادتي العلوم والرياضيات، على غرار ما هو متبع باختبارات الأولمبياد وبحيث تتولى الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات اتخاذ إجراءات رفع الاختبارات على الموقع الرسمي للوزارة والإعداد لمخاطبة السادة مديري المديريات التعليمية بآليات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة.

جدير بالذكر أن عقد الاختبار القومي للمبادرة سوف يتم تنفيذه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من العام 2018، ومن المقرر أن تُعقد التصفية النهائية للاختبارات بالكلية الفنية العسكرية خلال شهر مارس من نفس العام.