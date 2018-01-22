رئيس "الطرق والكباري": مشروع جديد لربط مدينة 6 أكتوبر بالواحات

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن هناك مشروع لربط مدينة السادس من أكتوبر بالواحات ضمن المشروع القومي للطرق، مشيرًا إلى أنه تم ربط الواحات بالفرافرة.

وأضاف "ترك"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أنه سيتم وضع الخدمات المطلوبة على الطرق الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذها، موضحًا أنه سيتم مد الطرق الجديدة بأبراج المحول ومحطات البنزين وكذلك سيارات الإسعاف والشرطة من أجل ضبط الأمن وتأمين حياة المواطنين.

وأشار إلى أنه لولا النظام الذي تتبعه الهيئة في المشروع القومي للطرق ما كان له أن ينجز ولا بعد 20 عاما من بدايته.