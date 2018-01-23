خيرت بركات: ترشح "عنان" يستوجب إنهاء استدعائه بقرار من القوات المسلحة

قال اللواء خيرت بركات، مستشار القائد الأعلى ومدير شئون الضباط بالقوات المسلحة سابقًا، إن المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان تنطبق عليه كافة القوانين الخاصة المطبقة على ضباط الخدمة بالقوات المسلحة.

وأوضح بركات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون E"، أنه ليتسنى للفريق عنان الترشح لانتخابات الرئاسة، فلا بد أولًا من انتهاء استدعائه بقرار من القوات المسلحة.

وأضاف بركات، أن هذا القرار قد يكون بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على متطلبات الأمن القومي للبلاد.