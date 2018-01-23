رئيس بنك مصر: قرار تحرير سعر الصرف تاريخي

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار تحرير سعر الصرف يعتبر قرارًا تاريخيًا وجريئًا من محافظ البنك المركزي مع دعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

وأضاف الإتربي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن ما قبل قرار تحرير سعر الصرف كان الاحتياطي النقدي في عام 2014 وصل إلى 15.4 مليار دولار كانت تكفي لتغطية 3 أشهر من السلع الأساسية والخدمات.

وأشار الإتربي، إلى أن بعد قرار تحرير سعر الصرف ارتفع الاحتياطي النقدي لأعلى من 37 مليار دولار ويكفي لتغطية 7 أشهر ونصف من السلع الأساسية والخدمات.