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الوطن

أستاذ طب نفسي يكشف أسباب زيادة نسبة البطالة بين الشباب

أمس PM 11:58
كتب: محمود البدوي
أستاذ طب نفسي يكشف أسباب زيادة نسبة البطالة بين الشباب

محمد المهدي

كشف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، السبب وراء زيادة نسبة البطالة في مصر، موضحًا أن هناك تبرير هروبي من قبل الشباب من العمل، حيث بعض الأشخاص يشترط السفر للخارج كي يتربح مبالغ مالية جيدة، ويرفض العمل داخل مصر ويعيش على أمل السفر فقط، فهذه مجرد تبرير هروب من العمل.

وأضاف "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن من لم يستطيع العمل داخل بلده أولًا ويركز على السفر مرة واحدة لا يستطيع العمل في الخارج بل يبحث عن ما يعوله في غربته ويظل عاطل هناك أيضًا.

وأشار إلى أن طريقة التعليم التي تعود عليها الشباب منذ الصغر وراء تهربهم من العمل وزيادة نسبة البطالة ، حيث تقوم بعض أمهات الأطفال بحل الواجبات المدرسية المطلوبة من الطلاب، وكذلك تعطيه دروس خصوصية مما يفقد الإبداع ومهارة حل المشكلاتـ، كما أن تناول بعض الشباب للمواد المخدرة وراء زيادة نسبة البطالة.

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