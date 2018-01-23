محمد فاضل: سيتم منع الأعمال الدرامية "+18" قبل الـ12 مساء

قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إنه من حق المجلس مراجعة كل ما يُعرض على الشاشة، موضحًا أن الأعمال الدرامية "+18" والتي تكون مخصصة للكبار فقط سيتم منعها من العرض على الشاشة قبل الساعة 12 مساءً، وسيتم تخصيص تلك الأفلام من منتصف الليل حتى الصباح.

وأضاف "فاضل"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن الفوضى لحقت بمجال الدراما بعد ثورة يناير، موضحًا أن المجلس الأعلى للإعلام يعمل على تنظيم العمل في الدراما ومنع المشاهد العنصرية والتي تهدم الأمن القومي.

وأشار إلى أن هناك أفلام تم منعها في الولايات المتحدة الأمريكية بحجة أنها تُهدد أمنها القومي.