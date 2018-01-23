"تعليم الشرقية" تعتذر لأخصائية اجتماعية في واقعة "فيديو السب"

علق رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التعليم ببلبيس، على تعدي مدرس بالسب على أخصائية اجتماعية، وانتشار فيديو بذلك، قائلًا "نحن في دولة قانون"، مؤكدًا أن ما حدث خطأ بشري ولا يوافق عليه أحد، وخارج عن إطار القيم والأخلاق.

وقدم "عبدالحميد"، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر قناة "النهار"، اعتذارًا للأخصائية الاجتماعية بالنيابة عن وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أنه تم تحويل الواقعة للنيابة الإدارية، لافتًا إلى أنه من الوارد أن يتحول المتهم إلى المحاكمة التأديبية التي قد تصل إلى الفصل.