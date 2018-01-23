مدرب عام المنتخب: الكرة المصرية كانت في أزمة قبل وجود كوبر

شدد محمود فايز، المدرب العام لمنتخب مصر، على أن الجهاز الفني يعيش في حيرة الفترة المقبلة لاختيار أفضل اللاعبين الجديد الذين سينضمون للمنتخب الفترة المقبلة استعدادا لخوض غمار منافسات كأس العالم، موضحًا أن الكرة المصرية كانت في أزمة قبل تواجد هيكتور كوبر.

وأضاف "فايز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في الاستاد"، على شبكة نجوم أف إم: "المنتخب السعودي سيعلب بمدرسة أرجنتينية خصوصا أن مدربهم أرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي".

وتابع قائلا: "لدينا 18 لاعبا محترفا الآن والاعتماد على اللاعبين المحليين أصبح أقل بكثير".