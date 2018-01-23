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الوطن

حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم

منذ 37 دقيقة
كتب: الوطن
حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم

صعد حراس بالسجون الفرنسية إضرابهم عن العمل، مما أدى إلى إرباك العمل في عشرات السجون، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.

وأفادت وزارة العدل الفرنسية، اليوم، بأن الإضراب شمل  98 سجنا في الأقل في أنحاء البلاد، حيث أخر حراس عملهم لمدة يوم، أو أغلقوا مداخل السجون، وفقا لـ"سكاي نيوز" الإخبارية.

ودعت نقابات تمثل حراس السجون إلى إضراب شامل قبل جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولي الوزارة بعد ظهر الثلاثاء.

ويشكل الإضراب، الذي بدأ باحتجاجات، تصعيداً في مستوى الاعتراضات، بعد أن رفضت نقابات مقترحاً من الحكومة بتوظيف 100 حارس إضافي هذا العام، وألف آخرين قبل نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2022.

وتتزايد الضغوط على ماكرون لحل الأزمة مع حراس وموظفي السجون بعد وقوع هجمات عدة من سجناء عليهم في سجون مختلفة في الأسبوع الماضي.

واقترحت الحكومة أيضاً في مطلع الأسبوع فصل أعنف سجناء في فرنسا عن الباقين وعددهم 70 ألف سجين، وهو من بين الأكبر في أوروبا.

حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم
حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم
حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم
حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم
حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم
حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم
حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم
حراس السجون في فرنسا يصعدون إضرابهم

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