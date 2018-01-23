بالصور| قافلة طبية وندوة تثقيفية في اليوم السكاني بقنا

نظمت محافظة قنا، اليوم، فعالية "اليوم السكاني" بقرية ابومناع بحري، التابعة لمركز دشنا، وتضمنت قافلة طبية كبيرة في كافة التخصصات، إضافة إلى ندوة تثقيفية سكانية طبية، بحضور عدد من نواب مركز دشنا، على رأسهم النائب حسين فايز عضو مجلس النواب، والعميد طارق لطفي رئيس مجلس المدينة، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.

واصطف المئات من الرجال والنساء على منافذ التذاكر الخاصة بالعيادات للأقسام الطبية، للكشف في القافلة الطبية التي تواجدت في الوحدة الصحية لقرية ابومناع بحري، وتستمر فاعليتها حتى غدًا.

قال العميد طارق لطفي، رئيس مجلس المدينة، خلال كلمته للحضور من النساء والرجال خلال الندوة، إن المرأة لها دور كبير في المجتمع وتنميته بخلق آجيال سليمة على أسس فكرية سليمة.

وأشار حسين فايز عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا والوقف، إلى استمرار القافلة الطبية حتى غدًا الأربعاء في كافة التخصصات، موضحًا أن الدولة والحكومة مهتمة بالتنمية الشاملة في الصعيد.

وقال يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع، إن الجامعة حاضنة اجتماعية للمجتمع المحيط، وقامت بتسيير العديد من القوافل الطبية، ونظمت اكثر من 35 قافلة في 2017 قدموا الخدمة لأكثر من 17 ألف مواطن وقوافل تثقيفية لمواجهة الأفكار الهدامة.

وقالت الدكتورة هدى سعد، مقرر المجلس القومي للجامعة، نشكر القيادة السياسية؛ لاهتمامها بالمرأة في الفترة الأخيرة والعمل على تنميتها وفق البرامج التوعوية في كافة التخصصات التي تهتم بالمرأة صحيًا وتعليميًا وتنمويًا.

وقال عمرو محسوب، رئيس الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة لها دور منذ 30 سنة في حل المشكلة السكانية، ونحن مستعدون لبحث مكون جديد لحل المشكلة التى تؤرق الدولة للمساعدة في تنمية الدولة.