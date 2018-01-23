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الوطن

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بسبب الأحوال الجوية

منذ 17 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بسبب الأحوال الجوية

ميناء شرم الشيخ

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أنّ ميناء شرم الشيخ البحري في جنوب سيناء، أُغلق في الواحدة ظهرا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، التي بلغت 22 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج بين 3 لـ4 أمتار، والضغط 1012 درجة، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف الأنشطة البحرية، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة بمنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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