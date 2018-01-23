أذاع التلفزيون المصري، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة، منذ قليل، جاء فيه أنَّ الفريق سامي عنان مستدعى وارتكب مخالفات قانونية جسيمة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة.

وفنَّدت القوات المسلحة، المخالفات في نقاط جاء فيها:

1- إعلان سامي عنان الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له.

2- تضمين البيان الذي ألقاه «عنان»، بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

3- ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة إجراءات قانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام جهات المختصة والله ولي التوفيق.