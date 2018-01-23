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الوطن

محافظ مطروح: ارتفاع الخطة الاستثمارية لمليار و100 مليون جنيه

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد بخات
محافظ مطروح: ارتفاع الخطة الاستثمارية لمليار و100 مليون جنيه

محافظ مطروح

وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق، على موافقته على دعم الخطة الاستثمارية بمبلغ 350 مليون جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، التي تخدم قطاع كبير من المواطنين وتلبية لمطالب العديد من الأهالي بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال إن الخطة الاستثمارية 2017/2018 ارتفعت لمليار و100 مليون جنيه حتى الآن للعام الثاني على التوالي وخاصة قبل الانتهاء من الربع الثاني من الخطة يعكس نظرة الدولة والرؤيا المستقبلية للمحافظة بالارتقاء بالنبية التحتية وثقة الحكومة في المشروعات العملاقة التي سيتم إقامتها في الفترة المقبلة.

وأوضح أن المنطقة ستشهد طفرة تنموية كبيرة بعد توقيع الرئيسان السيسي وبوتين عقود المحطة النووية بالإضافة إلى مشروعات تنمية إقليم غرب مصر الذي سيعود بالنفع على المواطن المطروحي وشباب مصر من الأجيال المقبلة.

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