تسجيل الدخول

الوطن

خالد يوسف: حملة "خالد علي" لم تطلب توكيلات من تكتل "25-30"

اليوم AM 12:10
كتب: محمود البدوي
خالد يوسف: حملة "خالد علي" لم تطلب توكيلات من تكتل "25-30"

خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن حملة خالد علي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عندما توجهت لتكتل "25-30" لم تطلب منه توكيلات ولكن كان يستهدف الحصول على توكيلات شعبية مباشرة من الشعب المصري.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه كان الرد على حملة خالد علي هو الإطلاع على برنامجه الانتخابي ولكن عندما يصبح مرشحا حقيقا لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن لا ينتمي إلى الفريق الذي يدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، ولكن المشاركة نظرا لأهميتها.

أخبار متعلقة

محافظ ومدير أمن القليوبية يقدمان العزاء في شقيقة النائب خالد يوسف

محافظ ومدير أمن القليوبية يقدمان العزاء في شقيقة النائب خالد يوسف

أدى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، والعقيد أحمد الحديدي المستشار العسكري لمحافظة القليوبية، واجب العزا
خالد يوسف يقيم عزاء شقيقته اليوم بعمر مكرم

خالد يوسف يقيم عزاء شقيقته اليوم بعمر مكرم

عبر المخرج خالد يوسف عن امتنانه لأهل دائرته "كفر شكر"، بعد مشاطرته الأحزان فى رحيل شقيقته، وخص بالشكر قيادات المحافظة ووزارة الداخلية، وأعضاء مجلس النواب
بينهم وزراء وفنانين وسفراء.. خالد يوسف يشكر مُعزيه في وفاة شقيقته

بينهم وزراء وفنانين وسفراء.. خالد يوسف يشكر مُعزيه في وفاة شقيقته

شكر المخرج خالد يوسف، كل من واساه في وفاة شقيقته، وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس والأمين العام للمجلس
خالد يوسف ناعيا "شهداء مارمينا": رحمهم الله

خالد يوسف ناعيا "شهداء مارمينا": رحمهم الله

نعى المخرج وعضو مجلس النواب خالد يوسف، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان أمس الجمعة.
خالد يوسف يدين استهدف كنيسة مارمينا

خالد يوسف يدين استهدف كنيسة مارمينا

أدان النائب خالد يوسف عضو تكتل 25/30 البرلماني الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا ومحل تجاري بمدينة حلوان وراح ضحيته 9 شهداء و5 مصابين.
خالد يوسف ينفي تأييده لسامي عنان: "حملة تريد النيل مني"

خالد يوسف ينفي تأييده لسامي عنان: "حملة تريد النيل مني"

نفى النائب خالد يوسف عضو تكتل 25 30 البرلماني ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأييده للفريق سامي عنان في انتخابات الرئاسة.

التعليقات

محمود مسلم يكتب: حكاية أولها شعب.. وآخرها رئيس

الأكثر قراءة

عاجل