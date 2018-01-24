خالد يوسف: حملة "خالد علي" لم تطلب توكيلات من تكتل "25-30"

قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن حملة خالد علي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عندما توجهت لتكتل "25-30" لم تطلب منه توكيلات ولكن كان يستهدف الحصول على توكيلات شعبية مباشرة من الشعب المصري.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه كان الرد على حملة خالد علي هو الإطلاع على برنامجه الانتخابي ولكن عندما يصبح مرشحا حقيقا لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن لا ينتمي إلى الفريق الذي يدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، ولكن المشاركة نظرا لأهميتها.