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الوطن

"الصحة" تنصح مرضى "القولون العصبي" بتجنب المشروبات الغازية و"الكافيين"

اليوم AM 12:09
كتب: محمد مجدي
"الصحة" تنصح مرضى "القولون العصبي" بتجنب المشروبات الغازية و"الكافيين"

الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان

نصح مركز المعلومات الدوائية المصري، التابع للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، مرضى "القولون العصبي"، بالإكثار من تناول السوائل يومياً وخصوصاً المياه، مطالبا بشرب من 8 إلى 10 أكواب سوائل يومياً، محذرا من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو المشروبات الغازية.

وأضاف "المركز"، في تقريره له صادر عنه، اليوم، إن هناك 6 أعراض لتشخيص المرض يجب أن تستمر 6 أشهر على الأقل، شريطة عدم وجود مشكلة عضوية أخرى، وهي آلام مزمنة في البطن، وإسهال أو إمساك مزمن، واسهال وامساك بالتناوب، وزيادة الغازات، والانتفاخ في البطن.

ولفت المركزي إلى أنه يتم إجراء عدة اختبارات للتشخيص، مثل صورة الدم الكاملة، واختبار سرعة ترسيب الدم، وفحص الزفير لاستبعاد سوء هضم "الفركتوز"، و"اللاكتوز".

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