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الوطن

عنتر: مشاركة قطاع التدريب الإقليمي في ملتقى المياه يتيح تبادل الخبرات

اليوم AM 12:29
كتب: سحر المكاوى
عنتر: مشاركة قطاع التدريب الإقليمي في ملتقى المياه يتيح تبادل الخبرات

قطاع التدريب الإقليمى

يشارك قطاع التدريب الإقليمي في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث "الملتقى الثالث للمياه في البحر المتوسط" والذي ينظمه المركز القومي لبحوث المياه خلال الفترة من 22 حتى 24 يناير الجاري تحت رعاية الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

وقال عنتر، في تصريحات صحفية، أمس، أن مشاركة قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في هذه المناسبات الدولية يتيح للقطاع تبادل الخبرات واﻻنفتاح على الجهات المعنية بقضايا المياه على مستوى العالم من أجل مد جسور التعاون بين القطاع وتلك الجهات.

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