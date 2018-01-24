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الوطن

"علشان تبنيها" بقنا: بيان القوات المسلحة يتفق مع إرادة المصريين

اليوم AM 12:37
كتب: رجب آدم
"علشان تبنيها" بقنا: بيان القوات المسلحة يتفق مع إرادة المصريين

علشان تبنيها - صزرة ارشيفية

أكد أسامة قدوس العماري، منسق حملة "علشان تبنيها" بمحافظة قنا، الدعم الكامل من جانب الحملة للقوات المسلحة وتأييد الخطوات التي تتخذها لحماية الوطن، وأكد أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسند الشعب ومصدر ثقة كافة المصريين، ولابد من استمرار التلاحم الشعبى للوقوف خلف قواتنا المسلحة لتطهير الوطن من براثن الإرهاب ومواصلة التصدى للمؤامرات والمخططات التى تستهدف الوطن من الداخل والخارج.

وأكد أن ما جاء في بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامى عنان يتفق مع إرادة المصريين الذين يدعمون الاستقرار، والرافضين لأي محاولات لشق الصف المصرى أو الإساءة للقوات المسلحة الباسلة التى قدمت العديد من الشهداء دفاعاً عن الوطن.

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