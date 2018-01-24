مسلم: البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بحاجة لتوسع.. والكفاءة أولوية

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن خطوة تأهيل الشباب للقيادة لها أهميتها الخاصة في توفير قيادات شابة قادرة على الإنجاز، مشيرا إلى نجاح برامج إعداد القادة الذي ظهر جليا في المتحدثين بمؤتمرات الشباب.

وأضاف مسلم، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس" مع الإعلامية بسمة وهبة، أن الاعتماد على عنصر غير مؤهل أو مدرب يفشل التجربة، لذا لا بد من التركيز على الكفاءات.

وقال رئيس تحرير جريدة الوطن، إن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بحاجة إلى التوسع، لخلق جيل مؤهل ومدرب يضطلع بمهامه في بناء دولة حديثة.