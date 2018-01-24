لم يكن إعلان الفريق السابق سامي عنان، نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي مشاركته الأولى في حدث انتخابي منذ استقالته، في 1 يوليو 2013، من منصب مستشار الرئيس، أبان حكم المعزول محمد مرسي.

وقضى على أحلامه بالسلطة قرار نهائي من الهيئة الوطنية باستبعاده من قاعدة بيانات الناخبين، بناء على ما ورد في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، ظهر اليوم، بـ"ارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

الفريق السابق، الذي يحقق المدعي العسكري في قضيته الآن، والمثبتة برقم "1/2018"، والمحظور فيها النشر، كانت آخر مشاركة له في حدث انتخابي، في 30 نوفمبر 2017، عندما تواجد داخل النادي الأهلي، للإدلاء في انتخابات النادي كأحد أعضاء الجمعية العمومية، والتي تنافس فيها وقتها، قائمة رئيس النادي الحالي محمود الخطيب، والرئيس السابق له محمود طاهر، وبعد ما ثبت، اليوم، تأكد مخالفته للائحة الداخلية النادي، والتي تمت بناء على نصوص قانون الرياضة الجديد، خاصة في مادتها "12"، الخاصة بالعضوية، والتي تنص أن من شروط العضو العامل، "ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية".

وقبل أيام من انتخابات النادي الأهلي، وتحديدًا في 25 نوفمبر الماضي، شارك "سامي عنان"، وأدلى بصوته في انتخابات نادي الصيد، والتي فاز بها الرئيس الحالي للنادي محسن طنطاوي، لتكون انتخابات الأندية آخر ظهور انتخابي، له في دور المُصوت، قبل أن تكتب كلمة النهاية له بالانتخابات الرئاسية، أمس، بناء على ما جاء من اتهامات ضده ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة، لتسدل حملته، اليوم، الستار عن أنشطتها، وتقصيه الهيئة الوطنية للانتخابات من قاعدة بيانات الناخبين.